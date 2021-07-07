، النفط يغلق على هبوط حاد في جلسة متقلبة بعد إلغاء اجتماع "أوبك+" ،

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هوت أسعار النفط في جلسة متقلبة بعد أن ألغت مجموعة "أوبك+" اجتماعها لعدم تمكُّن أعضائها الرئيسيين من الوصول إلى اتفاق لزيادة الإنتاج، وفق "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.3 دولار، أو 3.4 %؛ لتسجل عند التسوية 74.53 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 77.84 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018م.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.79 دولار، أو 2.4 في المئة، إلى 73.37 دولار للبرميل، بعد أن لامست 76.98 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.
وانهارت الاثنين المحادثات بين وزراء من "أوبك+"، التي تضم المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، بعد فشل المفاوضات في إنهاء خلاف علني نادر بين السعودية (أكبر منتج في أوبك) والإمارات.
وفي البداية صعد النفط بعد أنباء إلغاء الاجتماع، لكن الأسعار تراجعت مع تركيز المتعاملين على احتمال أن النزاع سيدفع بعض المنتجين لزيادة إنتاجهم، والبدء بتصدير المزيد من البراميل.
وقال بوب يونغر، مدير العقود الآجلة للطاقة في "ميزوهو"، إن "السوق قلقة من أن الإمارات ستتدخل وتضيف بشكل أحادي براميل من الخام، وإن آخرين في أوبك سيحذون حذوها".
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 12:14 AM
لعدم تمكُّن أعضاء المجموعة من الوصول إلى اتفاق لزيادة الإنتاجالنفط يغلق على هبوط حاد في جلسة متقلبة بعد إلغاء اجتماع "أوبك+"
هوت أسعار النفط في جلسة متقلبة بعد أن ألغت مجموعة "أوبك+" اجتماعها لعدم تمكُّن أعضائها الرئيسيين من الوصول إلى اتفاق لزيادة الإنتاج، وفق "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.3 دولار، أو 3.4 %؛ لتسجل عند التسوية 74.53 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 77.84 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018م.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.79 دولار، أو 2.4 في المئة، إلى 73.37 دولار للبرميل، بعد أن لامست 76.98 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.
وانهارت الاثنين المحادثات بين وزراء من "أوبك+"، التي تضم المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، بعد فشل المفاوضات في إنهاء خلاف علني نادر بين السعودية (أكبر منتج في أوبك) والإمارات.
وفي البداية صعد النفط بعد أنباء إلغاء الاجتماع، لكن الأسعار تراجعت مع تركيز المتعاملين على احتمال أن النزاع سيدفع بعض المنتجين لزيادة إنتاجهم، والبدء بتصدير المزيد من البراميل.
وقال بوب يونغر، مدير العقود الآجلة للطاقة في "ميزوهو"، إن "السوق قلقة من أن الإمارات ستتدخل وتضيف بشكل أحادي براميل من الخام، وإن آخرين في أوبك سيحذون حذوها".
، النفط يغلق على هبوط حاد في جلسة متقلبة بعد إلغاء اجتماع "أوبك+" ،
المصدر : الخليج 365
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