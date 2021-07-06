شكرا لقرائتكم خبر عن «أضاحي» يبدأ تلقي طلبات «الأضاحي والهدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام 1442هـ ، وسط استعدادات وتحهيزات متكاملة في مواقع الذبح وسط إجراءات صحية مشددة، لتنفيذ نسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات.

وكشف المشروع عن إجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل، داعياً الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية بكل يسر وسهولة.

وأكد المشروع الحرص على سير العمل وإنسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، وتيسير أداء نسكهم ، وتعظيماً لهذه الشعيرة بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدو.