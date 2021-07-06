الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

ميليشيا الحوثي تنهب المليارات من البنوك قبل فرارها من البيضاء

متابعات الخليج 365 - واس

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن عمليات نهب تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء وسط اليمن.

نهب:

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن ميليشيا الحوثي تقوم منذ صباح اليوم بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني (البنوك الحكومية) والمكاتب التنفيذية والإرادية في مدينة البيضاء “العاصمة الإدارية لمحافظة البيضاء” على متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة.

بيع عقارات:

وأشار الإرياني إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي الميليشيا ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع بالمحافظة، مضيفاً أن هذه التحركات تتم بالتزامن مع ضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضعة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة.

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