ضبط مخالف ينقل الرمال ويجرف التربة في تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.

تطبيق الإجراءات:

وأوضح الحساب الرسمي للأمن البيئي على موقع تويتر، أن القوات الخاصة ضبطت مخالفًا ومعدتين يتم استخدامهما في نقل الرمال وتجريف التربة، حيث طُبقت الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.



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