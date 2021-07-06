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شكرا لقرائتكم ضبط مخالف ينقل الرمال ويجرف التربة في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06
ضبط مخالف ينقل الرمال ويجرف التربة في تبوك
طُبقت الإجراءات النظامية كافة بحقه
متابعات الخليج 365 - تبوك
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.
تطبيق الإجراءات:
وأوضح الحساب الرسمي للأمن البيئي على موقع تويتر، أن القوات الخاصة ضبطت مخالفًا ومعدتين يتم استخدامهما في نقل الرمال وتجريف التربة، حيث طُبقت الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.
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