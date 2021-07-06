- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة بمنطقة تبوك، ينقل الرمال، ويجرف التربة دون تصريح.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط مواطن وآليتَين، تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 11:43 PM
"المالكي" دعا للإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية"الأمن البيئي" بتبوك يضبط مخالفًا لنظام البيئة ينقل الرمال ويجرف التربة
الصورة أرشيفية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة بمنطقة تبوك، ينقل الرمال، ويجرف التربة دون تصريح.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط مواطن وآليتَين، تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.
، "الأمن البيئي" بتبوك يضبط مخالفًا لنظام البيئة ينقل الرمال ويجرف التربة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن البيئي" بتبوك يضبط مخالفًا لنظام البيئة ينقل الرمال ويجرف التربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.