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زار الرئيس التنفيذي لأسمنت حائل، المهندس خالد الأحمد، اليوم الثلاثاء، مقر البرامج التدريبية لمبادرة أمير منطقة حائل "إجازتك التقنية 2" التي تعتمد على شغف الطلاب والطالبات تجاه التقنيات الحديثة، واستثمار أوقات فراغهم بأسلوب تعليمي مرن.
وقد اشتملت مبادرة "إجازتك التقنية 2"، على برمجة وصناعة الروبوت، من تجميع قطع الروبوت إلى تكوين الروبوت وبرمجته بأوامر معيّنة؛ في بيئة محفّزة على تنوّع الأفكار والحلول.
والتقى "الأحمد" المتدربين، واطّلع على المشاريع التقنية التي نفذها الطلاب والطالبات ضمن برامج المبادرة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 11:43 PM
التقى المتدربين واطّلع على المشاريع التقنية التي نفذها الطلاب والطالبات"الأحمد" يزور مقر البرامج التدريبية لمبادرة أمير حائل "إجازتك التقنية 2"
زار الرئيس التنفيذي لأسمنت حائل، المهندس خالد الأحمد، اليوم الثلاثاء، مقر البرامج التدريبية لمبادرة أمير منطقة حائل "إجازتك التقنية 2" التي تعتمد على شغف الطلاب والطالبات تجاه التقنيات الحديثة، واستثمار أوقات فراغهم بأسلوب تعليمي مرن.
وقد اشتملت مبادرة "إجازتك التقنية 2"، على برمجة وصناعة الروبوت، من تجميع قطع الروبوت إلى تكوين الروبوت وبرمجته بأوامر معيّنة؛ في بيئة محفّزة على تنوّع الأفكار والحلول.
والتقى "الأحمد" المتدربين، واطّلع على المشاريع التقنية التي نفذها الطلاب والطالبات ضمن برامج المبادرة.
، "الأحمد" يزور مقر البرامج التدريبية لمبادرة أمير حائل "إجازتك التقنية 2" ،
المصدر : الخليج 365
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