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امتدح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، تنظيم واستضافة مصر بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، مثنيًا في الوقت ذاته على جهود الاتحاد المصري للعبة خلال أيام البطولة.
وتقدم الأمين العام للاتحاد العربي بالشكر إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما بذله الاتحاد المصري من جهود لتذليل كل العقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالمستوى المشرّف.
وتوج المنتخب السعودي بالنسخة التي استضافتها مصر في الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو2021 بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة.
"السلمي" يمتدح تنظيم مصر لبطولة كأس العرب للشبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-06
امتدح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، تنظيم واستضافة مصر بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، مثنيًا في الوقت ذاته على جهود الاتحاد المصري للعبة خلال أيام البطولة.
وتقدم الأمين العام للاتحاد العربي بالشكر إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما بذله الاتحاد المصري من جهود لتذليل كل العقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالمستوى المشرّف.
وتوج المنتخب السعودي بالنسخة التي استضافتها مصر في الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو2021 بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
11:30 PM
بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة
امتدح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، تنظيم واستضافة مصر بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، مثنيًا في الوقت ذاته على جهود الاتحاد المصري للعبة خلال أيام البطولة.
وتقدم الأمين العام للاتحاد العربي بالشكر إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما بذله الاتحاد المصري من جهود لتذليل كل العقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالمستوى المشرّف.
وتوج المنتخب السعودي بالنسخة التي استضافتها مصر في الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو2021 بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة.
، "السلمي" يمتدح تنظيم مصر لبطولة كأس العرب للشباب ،
المصدر : الخليج 365
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