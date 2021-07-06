، من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي في مواجهة نارية في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل على الملعب الأولمبي "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء.
ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي الأول منذ 5 أعوام حينما خسرت لقب نسخة 2016 أمام تشيلي بركلات الجزاء من أجل التتويج باللقب الغائب.
ويسعى "ميسي" أفضل لاعب في العالم (5 مرات) لتحقيق المجد الدولي والفوز باللقب القاري الأول له مع منتخب بلاده.
من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-06
يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي في مواجهة نارية في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل على الملعب الأولمبي "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء.
ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي الأول منذ 5 أعوام حينما خسرت لقب نسخة 2016 أمام تشيلي بركلات الجزاء من أجل التتويج باللقب الغائب.
ويسعى "ميسي" أفضل لاعب في العالم (5 مرات) لتحقيق المجد الدولي والفوز باللقب القاري الأول له مع منتخب بلاده.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:17 PM
في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021
يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي في مواجهة نارية في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل على الملعب الأولمبي "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء.
ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي الأول منذ 5 أعوام حينما خسرت لقب نسخة 2016 أمام تشيلي بركلات الجزاء من أجل التتويج باللقب الغائب.
ويسعى "ميسي" أفضل لاعب في العالم (5 مرات) لتحقيق المجد الدولي والفوز باللقب القاري الأول له مع منتخب بلاده.
، من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.