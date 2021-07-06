محمد بن مسعود - الدمام - تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم ، المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 إذ ستجمع المنتخبين الإنجليزي والدنماركي. تُقام المباراة مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، عقب إقصاء أوكرانيا من ربع النهائي بنتيجة 4-0، فيما تأهل منتخب الدنمارك عقب الفوز على التشيك 2-1. قمة نارية تجمع "المنتخبين "الإنجليزي" و"الدنماركي" .. في نصف نهائي "يورو 2020" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-06 تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم ، المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 إذ ستجمع المنتخبين الإنجليزي والدنماركي. تُقام المباراة مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، عقب إقصاء أوكرانيا من ربع النهائي بنتيجة 4-0، فيما تأهل منتخب الدنمارك عقب الفوز على التشيك 2-1. 06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 10:12 PM تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم ، المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 إذ ستجمع المنتخبين الإنجليزي والدنماركي. تُقام المباراة مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، عقب إقصاء أوكرانيا من ربع النهائي بنتيجة 4-0، فيما تأهل منتخب الدنمارك عقب الفوز على التشيك 2-1. ، قمة نارية تجمع "المنتخبين "الإنجليزي" و"الدنماركي" .. في نصف نهائي "يورو 2020" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر قمة نارية تجمع "المنتخبين "الإنجليزي" و"الدنماركي" .. في نصف نهائي "يورو 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.