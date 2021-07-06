شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات في البنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يجري نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم الثلاثاء، محادثات في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مع كبار المسؤولين العسكريين.

ومن جهته، أكد البنتاجون، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقات الدفاعية مع المملكة، موضحا:" ملتزمون مع المملكة بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وندد البنتاجون، بالهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني.