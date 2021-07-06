شكرا لمتابعة خبر عن " الأمن البيئي " : فرض غرامات تصل إلى ٣٠ مليون ريال لمن يرتكب مخالفات بيئية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن المخالفات البيئية يفرض فيها عقوبات مغلظة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن عشر سنوات أو بإحداهما.

وتطبق هذه العقوبات على كل من يرتكب المخالفات البيئية التالية:

- الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.

- تكرار مخالفة قتل الحيوانات الحية المحظور صيدها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

- تكرار مخالفة قطع الأشجار أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

- إلقاء أو تصريف وسائط البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات.

- التخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية.

- إلقاء أي مكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي.