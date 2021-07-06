شكرا لمتابعة خبر عن حالات قانونية تتيح للمدعى عليه المطالبة بتعويض مالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

يمكن للأشخاص في العديد من الحالات القانونية المطالبة بالتعويض في حالة إقامة دعوة عليه وثبت بعد ذلك عدم صحتها.

ويتم في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي ومنها:

- مصروفات الدعوى " نفقات السفر والإقامة، أجرة المحامي ".

- ضرر المنع السفر.

- ضرر الحجز التحفظي.

- ضرر إيقاف التعامل.

وعن تقدير التعويض، فيعود ذلك وفقًا لاجتهاد القاضي مع اعتبار العرف والاستعانة بأهل الخبرة.