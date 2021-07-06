شكرا لمتابعة خبر عن حالات قانونية تتيح للمدعى عليه المطالبة بتعويض مالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):يمكن للأشخاص في العديد من الحالات القانونية المطالبة بالتعويض في حالة إقامة دعوة عليه وثبت بعد ذلك عدم صحتها.
ويتم في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي ومنها:
- مصروفات الدعوى " نفقات السفر والإقامة، أجرة المحامي ".
- ضرر المنع السفر.
- ضرر الحجز التحفظي.
- ضرر إيقاف التعامل.
وعن تقدير التعويض، فيعود ذلك وفقًا لاجتهاد القاضي مع اعتبار العرف والاستعانة بأهل الخبرة.