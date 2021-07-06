شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة العامة للطواريء بالحج لهذا العام، والتي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

ومن جهته، قال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها الموسم حج هذا العام تماشيا مع الخطة العامة للطوارئ التي تم إعدادها تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

حيث يتم تنفيذها بمتابعتهما ودعمهما -حفظهما الله- في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، كما أشار الفريق سليمان العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع المهيأة لسكن الحجاج واشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.