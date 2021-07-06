شكرا لمتابعة خبر عن تعميم قضائي يحدد ضابطًا هامًا في الدعاوي الخاصة بالحضانة والنفقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حدد تعميم قضائي ضابطا هامًا في الدعاوي المتجددة "حضانة، زيارة، نفقة" والتي يعاد رفعها عن حدوث تغيرات فعلية في ظروف الوقائع وكيفية عمل القاضي للحد من تكرار الدعاوى.

وتتضمن كثرة الطلبات بقيد الدعاوى فيما يمكن أن يسمى بـ "الدعاوى المتجددة" ومسائل محددة كالحضانة والزيارة ونحوها، وعقب دراسة الموضوع تبين أنه لا يسوغ نظامًا تحديد مدة معينة يمنع قبلها إعادة رفع الدعوى في الوقائع المتغيرة.

ويمكن معالجة تدفق القضايا في ذلك عن طريق الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها في حال عدم ثبوت تغير الواقعة، مع تعزير مدعي تغير الواقعة إذا ظهر أنه ادعى بذلك كيدا.