«الأرصاد»: تأثر 4 مناطق بأجواء شديدة الحرارة بدءًا من الخميس

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، عودة الأجواء شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل على المنطقة الشرقية لتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٨-٥٠ درجة مئوية.

كما توقع المركز، أن تكون درجة الحرارة ما بين ٤٥-٤٨ درجة مئوية على أجزاء من مناطق «الرياض ،الحدود الشمالية، المدينة المنورة».

كان المركز الوطني للأرصاد توقَّع بتقريره لطقس غد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع المركز هبوب رياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار؛ فيما يكون الطقس حارًا على باقي مناطق المملكة.