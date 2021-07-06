الجهات المعنية بـ«الحرم» تناقش استعدادات موسم الحج غدًا

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام، غدًا الأربعاء، اجتماعه لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، وذلك بمشاركة الجهات الصحية والأمنية.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن الاجتماع يناقش العديد من جوانب التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة، والوضع الصحي العام والتجهيزات المتخذة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1442هـ، وذلك في ظروف استثنائية خلال جائحة فيروس كورونا.

كما يتناول الاجتماع مجال تطوير العمل بين تلك الجهات المشاركة والصلاحيات الممنوحة لها في سبيل مرونة سير العمل والتعامل مع جميع الظروف الاستثنائية في ظل الجائحة.

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