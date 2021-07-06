«الموارد البشرية» تحدِّد خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: « ما هي طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «التقديم على الضمان الاجتماعي عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم الدخول على أيقونة الضمان الاجتماعي».

خطوات التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي نحو 5 خطوات للتقديم على طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى المستندات المطلوبة.

وأوضحت اللائحة أن المستفيد يقدم طلب معاش الضمان الاجتماعي إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

المستندات المطلوبة

ويجب تضمين نموذج الطلب بيانات عدة منها: الاسم الرباعي لمقدم الطلب، ورقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد، وعنوانه الوطني ومعلومات التواصل، رقم حسابه البنكي.

وكذلك اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية، أي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة، وفقا للائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي.

ويرفق بنموذج الطلب: المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية، وما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.

وأكدت اللائحة على من يقدم طلب معاش الضمان الاجتماعي عن الأسرة تقديم البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل فرد من أفراد الأسرة.

آلية إلغاء معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية إلغاء معاش الضمان الاجتماعي؛ حيث قالت الوزارة، إن إيقاف معاش الضمان يتطلب حجز موعد عبر خدمة «الموعد الإلكتروني»؛ لمراجعة مكتب الضمان الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه احد المستفيدين، أريد إلغاء الضمان الاجتماعي؛ فما هي الطريقة؟

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تحدد آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي