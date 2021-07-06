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تطبيق «توكلنا» يتيح استعراض التأمين الطبي عند السفر عبر «الجواز الصحي»

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الرياض - محمد عبدالله - أتاح تطبيق توكلنا إمكانية استعراض التأمين الطبي عند السفر عبر خدمة «الجواز الصحي».

وتتضمن الخدمة استعراض بيانات بوليصة التأمين الطبي الخاصة بـ «كوفيد – 19» خارج المملكة العربية ، وفق الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر».

كان تطبيق توكلنا أكد أن الجواز الصحي يتيح استعراض حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي ونتيجته، وبيانات بوليصة تأمين مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة وحالة سريانها.

وأشار تطبيق توكلنا  إلى أنَّ الجواز الصحي يسهل إجراءات السفر ويوفِّر جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، وعرض كل البيانات للجواز الصحي لدى الجهات المعنية عند طلبها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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