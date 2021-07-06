214 موظفًا وموظفة لمباشرة بلاغات العنف الأسري بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - يتولى 214 موظفًا وموظفة في وحدات وفرق الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مهام مباشرة بلاغات العنف الأسري الواردة إليهم والتعامل معها حسب درجة خطورة الحالة والاختصاص.

وتنقسم أعمال موظفي وحدة الحماية الاجتماعية إلى مهام ادارية تتمثل في استقبال البلاغات من مركز البلاغات أو عن طريق الرصد اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي أو من الجهات ذات العلاقة ثم إسنادها إلى إخصائي واإخصائيات الوحدة للتعامل معها حسب نوع الحالة.

وتتطلب بعض البلاغات سرعة التدخل والتواصل مع الجهات الأمنية فيما يتطلب البعض الآخر منها تشكيل فريق ميداني لزيارة الحالة ودراستها ثم ايجاد الحلول بينما لاتحتاج بعض الحالات الأقل خطورة إلا إلى جلسات الإرشاد الأسري والتوجيه.

وتستقبل وحدات الحماية الإجتماعية البلاغات من خلال الرقم المجاني (١٩١٩) على مدار الـ24 ساعة وتقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيًا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت لضحايا العنف الأسري إذا لزم الأمر.