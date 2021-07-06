وزير الداخلية يعتمد خطة «الطوارئ العامة» لموسم الحج الجديد

الرياض - محمد عبدالله - اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام تماشيًا مع الخطة العامة للطوارئ التي تم إعدادها تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام، ويتم تنفيذها بمتابعتهما ودعمهما في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع المهيأة لسكن الحجاج واشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

«الحربي» يستعرض استعدادت القطاعات الأمنية والعسكرية لموسم الحج

رأس مدير الأمن العامّ رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بمقر الأمن العامّ بمحافظة جدة، الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج، الذي استعرض مجريات تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج، واستعدادات القطاعات الأمنية والعسكرية، ومناقشة ما ورد في جدول الاجتماع من موضوعات، واتخاذ عدد من التوصيات، إضافة إلى مناقشة الخطط المساندة، والخطط الوقائية، وخطط الطوارئ، التي تكفل توفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة وإقامتهم فيها.

وأكد الفريق الحربيّ ما يحظى به الحجاج والمعتمرون والزوّار من رعاية واهتمام من قيادة المملكة، ومتابعة مستمرة وحرص من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على تنفيذ القطاعات الأمنية والعسكرية مهامها الأمنية والتنظيمية في العاصمة المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، منوهًا بما سخّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات مادية وبشرية لحج هذا العام، الذي يأتي في ظل استمرار جائحة كورونا، وما يصاحبها من اشتراطات صحية وتدابير وقائية، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

اقرأ أيضًا:

الجهات المعنية بـ«الحرم» تناقش استعدادات موسم الحج غدًا