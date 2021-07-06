خالد الزعاق: البعد والقرب بين الأرض والشمس ليس أساسًا في الحرارة

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن البعد والقرب (بين الأرض والشمس) ليس أساسًا في الحرارة؛ لأن أساسها زاوية سقوط الشمس فالشمس تكون في الصيف عمودية أو شبه عمودية فتكون حارة، بينما تكون في الشتاء مائلة ولهذا تكون باردة، فالميل يشتت شعاع الشمس.

وأضاف «الزعاق» لـ «العربية»، أن الأرض في فجر يوم 6 يوليو تكون في أبعد نقطة لها من الشمس، فأبعد نقطة لها في مربعانية القيظ ويكون بعدها عن الشمس 153 مليون كيلو متر، مشيرًا إلى أن أقرب نقطة للأرض من الشمس تكون في مربعانية الشتاء ويكون بعدها 147 مليون كيلو متر.

واستكمل: إن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي، فتكون أحيانًا قريبة من الشمس وتكون في «نقطة الحضيض» في أقرب نقطة لها من الشمس، بينما تكون في «نقطة الأوج» إذا كانت في أبعد نقطة لها من الشمس.