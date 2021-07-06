شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكرّم الفائزين في «ريالي للتخطيط المالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم اليوم, عن نتائج مسابقة "ريالي للتخطيط المالي"؛ لتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار بين الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك برعاية نائب وزير التعليم المكلّف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد.

وقال وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل في الكلمة الافتتاحية للإعلان عن نتيجة المسابقة: "إن برنامج ريالي يُعد من البرامج المهمة التي تعود بنتائج إيجابية مباشرة على أبنائنا لدعم ثقافة التخطيط المالي في مراحل سنية مبكرة، وتحفيز روح المبادرة والاستثمار لدى الطلاب والطالبات"، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وجهت بتنفيذ المسابقة من خلال 47 إدارة تعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بالتعاون مع مجموعة سدكو القابضة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار ، مبيناً أن البرنامج سيسهم في رفع نسبة الوعي المالي لدى الطلبة ومدى إدراكهم لأولويات التفريق بين الحاجات والرغبات، وتحقيق مستهدفات الوزارة في تعزيز الدور المجتمعي لزيادة المهارات الاقتصادية عند الشباب.

وأضاف الدكتور المقبل أن هذا البرنامج يهيئ الطلاب والطالبات لثقافة الادخار المالي وكيفية التعامل مع الاستهلاك بطريقة منهجية، بحيث يكون الوعي مرتفعاً في التعامل مع حاجاتهم اليومية.

وقدم الرئيس التنفيذي لبرنامج "ريالي" المهندس عمر العربي شكره لمعالي وزير التعليم ومسؤولي الوزارة على الدعم المتواصل لبرنامج "ريالي"، وزيادة الوعي المالي بين الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة منذ انطلاقته في العام 2012م.

وشهد الحفل توزيع جوائز بقيمة 400 ألف ريال، إذ حصل الفائزون على قسائم شرائية، منهم 40 طالباً وطالبةً في المرحلة الابتدائية (الأشبال)، حصل كل منهم على قسيمة بقيمة 2,500 ريال، وكذلك فوز 35 طالباً وطالبةً من المرحلة المتوسطة (الأجيال) بقسائم قيمتها 3,000 ريال لكل فائز، إضافة إلى حصول طلبة المرحلة الثانوية (الشباب) على 25 قسيمة شرائية لكل طالب، قيمة الواحدة 3,500 ريال.

وكرّمت الوزارة أفضل عشر إدارات تعليم أسهمت في تفعيل المسابقة بمنحها دروع التميّز، وكذلك تكريم 28 إدارة نشاط بنين وبنات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لفوزها بالمستوى الذهبي، إلى جانب منح مشرفي النشاط ومنسقي المسابقة قسائم شرائية، وتوزيع 30 جهازاً لوحياً (آيباد) على 30 سفيراً وسفيرة للمسابقة.

وسجل في المسابقة 427,621 مستفيداً ومستفيدة، وتفاعل 7,196 سفيراً وسفيرة بمختلف مناطق المملكة، وكذلك مشاركة 47 إدارة تعليم تضم 2,378 مدرسة بنين و 4,727 مدرسة بنات، إضافة إلى تنفيذ 199,754 ساعة، ومشاهدة 1,587,534 فيديو.

وشارك في تحديات المنافسة 396,485 طالباً وطالبةً أتموا حضور البرنامج التدريبي ونالوا شهادات الاجتياز؛ فيما حصل 71,831 طالباُ وطالبةً على 60% فأكثر، وتأهل منهم 22,171 طالباً وطالبةً للمرحلة الثانية لاستكمال التحديات؛ بينما اجتازها 13,586 طالباً وطالبةً إلى المرحلة الثالثة، وشاركوا قصص نجاحهم في وسائل التواصل الاجتماعي.