اخبار السعوديه

خالد بن سلمان يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين غدًا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

خالد بن سلمان يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين غدًا

ندد البنتاجون بهجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان سيجري محادثات غدًا مع المسؤولين الأمريكيين.

علاقات دفاعية: 

وكما ندد البنتاجون بالهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني، مشددةً على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقات الدفاعية مع .

مواجهة إيران: 

وتابع: ملتزمون مع السعودية بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، وملتزمون بالعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

ورأى البنتاجون أن قرار إيران تخصيب معدن اليورانيوم بنسبة 20% خطوة للوراء، متابعًا: “لن نقدم حوافز لإيران وندعوها للعودة إلى التفاوض في فيينا”.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا