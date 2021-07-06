شكرا لقرائتكم خبر 20 مدخلا وبوابة لصحن المطاف خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 مدخلا وبوابة رئيسة وفرعية لصحن المطاف، ومن أهمها باب الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إضافة إلى باب العمرة والفتح مع توفير 28 سلما كهربائيا لنقل الحركة في المحاور الرأسية في المستويات المختلفة، حيث اعتمدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة خطتها الشغيلية لموسم حج هذا العام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، أنه سيتم إتاحة كامل صحن المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول، والأول ميزانين بالمطاف، بمساحة إجمالية تقدر بـ108,039 م2، مضيفا أن الخطة التشغيلية لموسم الحج تتضمن إتاحة مساحات بمبنى التوسعة السعودية الثالثة بمختلف الطوابق، إضافة إلى الخدمات وعناصر الحركة، إلى جانب تشغيل سلالم كهربائية ومصاعد، وإتاحة وتهيئة الساحات الخارجية، والخدمات المرتبطة بها من دورات المياه ومرافق الوضوء، بما يتماشى مع الأعداد المعتمدة خلال موسم حج هذا العام.

وبين أن الخطة تضمنت تكثيف الجهود الهندسية والفنية، وتفعيل الخدمات التقنية، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات المعنية كافة بالمسجد الحرام، لتهيئة وإتاحة المساحات وعناصر الحركة الرأسية والأفقية، والبوابات ومرافق الخدمات لمشروعات التوسعة السعودية الثالثة، وذلك بعد تهيئتها وجاهزيتها بكامل كفاءتها التشغيلية الحالية كالأنظمة والخدمات الأساسية، من نظام للتكييف والإنارة والصوت والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات، ومتابعة أدائها التشغيلي من خلال طاقم هندسي فني موجود على مدار الساعة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد الحرام.

وأكد القرشي أن ذلك يأتي ضمن اهتمام وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بتقديم أجود وأرقى الخدمات لحجاج ومرتادي بيت الله الحرام، وبتفعيل الجوانب التقنية والهندسية، للرقي بمنظومة الخدمات المتكاملة في المسجد الحرام.

الخطة التشغيلية تتضمن:

161,186 م2 بمبنى التوسعة السعودية الثالثة

174سلما كهربائيا

تهيئة الساحات الخارجية بمساحة 131,924 م2

44 مصعدا

2586دورة مياه

1131مرفقا للوضوء