أوسع شبكة ترطيب هوائي برذاذ مائي بساحات المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تساعد شبكة مراوح الرذاذ المائي إلى جانب المظلات بساحات مسجد المصطفى بتلطيف الأجواء في فصل الصيف لضيوف الرحمن للقيام بتأدية صلواتهم في أجواء مريحة. وتحرص الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالإشراف والمتابعة الدائمة لجاهزيتها بشكل دوري، حيث تعتبر من أوسع شبكات ترطيب الأجواء للمساحات المفتوحة بالعالم الذي وفرت له أفضل الإمكانات من خلال الفرق الفنية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة، وتم تركيبها تحت المظلات للمساعدة في امتصاص حرارة الهواء، إذ يتوفر للمراوح كميات المياه المطلوبة عن طريق محطتين تنقيانها عن طريق فلاتر متطورة أسفل كل عمود بشبكة خاصة بها لضمان خلوها من أي شوائب أو بكتيريا، إضافة للحرص باستمرار من التأكد لجودة منع تساقط الماء عند إيقاف التشغيل. مراوح الرذاذ المائي:





يبلغ قطر المروحة 80 سم.



عرضها 38 سم.



وزنها التقريبي 120 كجم.



مثبتة على ارتفاع 3.5 م من أرضية الساحة.



16 فتحة للرذاذ في كل مروحة.



250 مظلة ركب في أعمدتها 436 مروحة



يستهلك النظام المائي مقدار 200 لتر مياه معالجة في الساعة لكل عمود.



تغطي مراوح الرذاذ مساحة 175500 م2 على مستوى الساحات.



تتسع كامل المساحات لما يزيد عن 100 ألف مصل بالفترة الحالية.



تدور المروحة بزاوية 180درجة.

قياس المظلات 400 م2 مساحة الأجنحة بعد فردها طول كل مظلة 15 م2 تغطي المظلة الواحدة 576 م2

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