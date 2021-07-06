شكرا لقرائتكم خبر شؤون الحرمين تجهز العربات لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة الفنية والخدمية أعمال الصيانة لنحو 2000 عربة ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشار مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفعت كفاءة العمل وتطوير أدائه وفق خطة عمل قامت بها الإدارة، من أجل خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

إلى ذلك اختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب فعاليات الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم والتي أقيمت -عن بعد - خلال الفترة من 1442/10/19 هـ إلى 1442/11/23 هـ.

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية والمشرف على الدورة الأستاذ بدر المحمادي أن الدورة تضمنت عدة فروع هي: الفرع الأول القرآن الكريم كاملا، والفرع الثاني عشرون جزءا، والفرع الثالث خمسة عشر جزءا، والفرع الرابع عشرة أجزاء والفرع الخامس خمسة أجزاء والفرع السادس ثلاثة أجزاء ومسار القاعدة المدنية.

وأشار المحمادي إلى أن الإدارة وضعت عددا من الأهداف الاستراتيجية من أهمها استثمار وقت الفراغ لدى الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وكذلك أهمية إتقانهم لكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتجويدا، والعناية بوضع خطة تعليمية وإدارية لجميع مراحل الدورة عبر عمل مؤسسي قائم على التحقق من مدى بلوغ الأهداف المطلوبة.

وأكد أن أغلب الطلاب حققوا خلال الدورة معدل الحفظ والمراجعة المطلوبين حسب برنامج الدورة والخطة المعدة لذلك، معربا عن شكره لجميع المشاركين في الدورة من معلمين وإداريين ومشرفين ميدانيين وتعليميين.