شكرا لقرائتكم خبر تخصيص خيام للضيافة داخل كل مخيم بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بتخصيص خيام الضيافة الخاصة بالوزارة، وضرورة التأكيد على الحجاج بعدم اصطحاب أطفالهم أو أي مرافقين غير مصرح لهم بالحج.

وأكدت الوزارة في تعميم لها، أن تقوم كل منشأة مستقلة، وكل قائد تحالف بتخصيص خيمتين بمساحة 32 م2 ( 4 م × 8 م ) للضيافة التي ستوفرها وزارة الحج والعمرة للحجاج داخل كل مخيم، مشيرة إلى تفعيل التواصل مع الحجاج والتأكيد عليهم بعدم اصطحاب الأطفال أو أي مرافقين غير مصرح لهم بالحج في هذا العام، وعلى كل منشأة حج التقيد التام بعدم نقل أو تمكين أي مرافقين أو حجاج مخالفين من الالتحاق بالمخيمات أو وسائط النقل التي تقع تحت إشرافها، مبينة أن الوزارة ستعمد إلى التأكيد من جهتها على جميع الحجاج بذلك برسائل نصية ترسل على هواتفهم المربوطة بالحجوزات.

وطالبت وزارة الحج والعمرة الشركات بضرورة المسارعة في حصر أسماء العاملين لديها بالمخيمات وجميع مواقع الخدمة، والرفع بها للوزارة من خلال الخدمة المخصصة لذلك لدى مزودي خدمة الربط الالكتروني (مخاع) وذلك قبل يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أن الموعد المحدد هو الموعد النهائي ولن يتم تمديده، وذلك لضرورة استكمال ما يلزم تجاه العاملين من إجراءات التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها قبل تمكينهم من مخالطة الحجاج، وإصدار البطاقة الذكية للعاملين.