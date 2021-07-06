محمد بن مسعود - الدمام - قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، التهنئة للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في نسختها السابعة، التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، متمنيًا التوفيق لمنتخب الجزائر في الاستحقاقات المقبلة.

وأبدى "الفيصل" سعادته بنجاح البطولة من جميع النواحي واكتساب كل لاعبي المنتخبات العربية المشاركة لخبرات جديدة، خصوصًا مع مشاركة منتخبات من خارج المنطقة العربية، التي أسهمت في إثراء الجانب الفني للبطولة، وإكساب اللاعبين خبرات ومعارف فنية مفيدة.

وتمنى "الفيصل" لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في كل الاستحقاقات المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم.

بمناسبة تحقيق الأخضر الشاب اللقب .. "الفيصل" يهنئ أبطال العرب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-06 قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، التهنئة للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في نسختها السابعة، التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، متمنيًا التوفيق لمنتخب الجزائر في الاستحقاقات المقبلة.

وأبدى "الفيصل" سعادته بنجاح البطولة من جميع النواحي واكتساب كل لاعبي المنتخبات العربية المشاركة لخبرات جديدة، خصوصًا مع مشاركة منتخبات من خارج المنطقة العربية، التي أسهمت في إثراء الجانب الفني للبطولة، وإكساب اللاعبين خبرات ومعارف فنية مفيدة.

وتمنى "الفيصل" لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في كل الاستحقاقات المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم. 06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 09:27 PM اخر تعديل 06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 10:02 PM قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، التهنئة للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في نسختها السابعة، التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، متمنيًا التوفيق لمنتخب الجزائر في الاستحقاقات المقبلة.

وأبدى "الفيصل" سعادته بنجاح البطولة من جميع النواحي واكتساب كل لاعبي المنتخبات العربية المشاركة لخبرات جديدة، خصوصًا مع مشاركة منتخبات من خارج المنطقة العربية، التي أسهمت في إثراء الجانب الفني للبطولة، وإكساب اللاعبين خبرات ومعارف فنية مفيدة.

وتمنى "الفيصل" لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في كل الاستحقاقات المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم.

، بمناسبة تحقيق الأخضر الشاب اللقب .. "الفيصل" يهنئ أبطال العرب ،

المصدر : الخليج 365

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