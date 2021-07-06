، 214 موظفًا وموظفة لحماية حالات العنف الأسري في الرياض ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يتولّى "214" موظفًا وموظفة في وحدات وفرق الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض؛ مهام مباشرة بلاغات العنف الأسري الواردة إليهم والتعامل معها حسب درجة خطورة الحالة والاختصاص.
وتنقسم أعمال موظفي وحدة الحماية الاجتماعية إلى مهام إدارية تتمثل في استقبال البلاغات من مركز البلاغات أو عن طريق الرصد اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي، أو من الجهات ذات العلاقة ثم إسنادها إلى أخصائيي وأخصائيات الوحدة للتعامل معها حسب نوع الحالة؛ حيث تتطلب بعض البلاغات سرعة التدخل والتواصل مع الجهات الأمنية، فيما يتطلب البعض الآخر منها تشكيل فريق ميداني لزيارة الحالة ودراستها ثم إيجاد الحلول، كما لا تحتاج بعض الحالات الأقل خطورة إلا إلى جلسات الإرشاد الأسري والتوجيه.
يذكر أن وحدات وفرق الحماية الاجتماعية تستقبل البلاغات من خلال الرقم المجاني (١٩١٩) على مدار الـ24 ساعة، وتقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيًّا كان عمرها، والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت إذا لزم الأمر.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 09:26 PM
يتم التعامل معها حسب درجة الخطورة214 موظفًا وموظفة لحماية حالات العنف الأسري في الرياض
يتولّى "214" موظفًا وموظفة في وحدات وفرق الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض؛ مهام مباشرة بلاغات العنف الأسري الواردة إليهم والتعامل معها حسب درجة خطورة الحالة والاختصاص.
وتنقسم أعمال موظفي وحدة الحماية الاجتماعية إلى مهام إدارية تتمثل في استقبال البلاغات من مركز البلاغات أو عن طريق الرصد اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي، أو من الجهات ذات العلاقة ثم إسنادها إلى أخصائيي وأخصائيات الوحدة للتعامل معها حسب نوع الحالة؛ حيث تتطلب بعض البلاغات سرعة التدخل والتواصل مع الجهات الأمنية، فيما يتطلب البعض الآخر منها تشكيل فريق ميداني لزيارة الحالة ودراستها ثم إيجاد الحلول، كما لا تحتاج بعض الحالات الأقل خطورة إلا إلى جلسات الإرشاد الأسري والتوجيه.
يذكر أن وحدات وفرق الحماية الاجتماعية تستقبل البلاغات من خلال الرقم المجاني (١٩١٩) على مدار الـ24 ساعة، وتقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيًّا كان عمرها، والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت إذا لزم الأمر.
، 214 موظفًا وموظفة لحماية حالات العنف الأسري في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 214 موظفًا وموظفة لحماية حالات العنف الأسري في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.