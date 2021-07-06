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شكرا لقرائتكم إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06
إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
تحديد حجم الإصدار بمبلغ قدره 10.412 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إقفال طرح شهر يوليو 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال سعودي.
شريحتان:
وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.
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