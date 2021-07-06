إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إقفال طرح شهر يوليو 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال سعودي.

شريحتان:

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.



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