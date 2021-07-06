تدشين خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين السعوديين والأجانب الحاصلين على درجة البكالوريوس في أحد البرامج الهندسية من الجامعات والكليات الهندسية المعتمدة في وزارة التعليم العالي.

تقنيات حديثة:

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة تحرص على تبني أحدث التقنيات لتطوير خدماتها للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأفراد لمواكبة مسيرة التحول الرقمي الذي يعُدّ أحد مستهدفات رؤية المملكة2030، ولإيجاد بيئة رقمية بمستوى متميز وآمن وبطريقة متكاملة وسهلة وعالية الجودة.

العصر الرقمي:

وأشار المهندس العبداللطيف إلى أن الهيئة اعتمدت على أهمية العصر الرقمي اللازم لتفعيل “خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين” التي تربط بين الهيئة والجامعات والكليات المعتمدة في وزارة التعليم العالي إلكترونيًا لتسهيل عملية التسجيل المهني في الهيئة، والحصول على الاعتماد الفوري للمهندسين بشكلٍ فوري، وذلك لخريجي التخصصات الهندسية من السعوديين والأجانب من الجامعات المعتمدة في وزارة التعليم العالي لممارسة العمل في المجال الهندسي.

خدمات:

ولفت النظر إلى أن هذه الخدمة تعدّ أحد خدمات الهيئة الإلكترونية وتتيح مجموعة من الخدمات الرقمية المُقدّمة من الهيئة للمهندسين أهمها: (التحقق من المؤهلات الأكاديمية، وخفض زمن إنجاز التسجيل الذي كان يستغرق عدة أيام، والحصول على الاعتماد المهني للمهندسين والمهندسات بشكلٍ فوري).



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