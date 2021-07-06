محمد الشادي: الشيلات دمرت الفن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الفنان محمد الشادي أن الشيلات دمرت الفن، موجهًا رسالة إلى أصحاب الشيلات.

وقال الشادي خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إنه يجب وجود نوع من الاحترام والاستئذان من الفنان أو ورثته لاستخدام كلماته أو ألحانه.

وتعد الشيلات لونًا فنيًّا شعبيًّا مستحدثًا، وله هواته ومحبوه، وهي تحظى بمتابعة كثير من شرائح المجتمع؛ لألحانها الحماسية، ولخلوها من المعازف التي لا تفضل شريحة من المجتمع الاستماع إليها.

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