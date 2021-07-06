1277 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1080حالة

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وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.
ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
الحالات الجديدة بحسب المناطق
الرياض 328
الشرقية 264
مكة المكرمة 240
عسير 134
نجران 88
جازان 59
الحدود الشمالية 50
المدينة المنورة 35
القصيم 27
الباحة 18
تبوك 18
حائل 8
الجوف 8
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