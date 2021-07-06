شكرا لقرائتكم خبر 1277 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1080حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و16 وفاة، فيما تماثلت 1080 حالة للشفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 475,448 حالة.

وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏

الحالات الجديدة بحسب المناطق

الرياض 328

الشرقية 264

مكة المكرمة 240

عسير 134

نجران 88

جازان 59

الحدود الشمالية 50

المدينة المنورة 35

القصيم 27

الباحة 18

تبوك 18

حائل 8

الجوف 8