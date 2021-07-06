فرصة استثمارية لإنشاء منتجع ترفيهي بمكة

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وأشارت إلى توفر عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بمكة المكرمة، ومنها ترميم وتشغيل وصيانة مركز ثقافي ومتحف، وإنشاء وتشغيل وصيانة ناد رياضي، إضافة إلى إنشاء مركز فحص فني دوري للمركبات ومركز تقدير للحوادث.
وأكدت الأمانة أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات عدة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة، وتمكين رواد الأعمال بالمملكة من الاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات جميع فئات الأعمال، والحصول على فرص استثمارية بمواقع مميزة.
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