شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تنظم 102 ورشة عمل خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 102 ورشة عمل استفاد منها 6200 شخص من مختلف الشرائح والتخصصات خلال النصف الأول من عام 2021م.

وتنوعت الورش المقدمة - عبر الاتصال المرئي - ما بين تعريفية بإجراءات جديدة أو أنظمة محدثة تستهدف أصحاب الأعمال لتسليط الضوء على أهم الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، كالفسح والترخيص وغيرها من المهام الإجرائية والفرص الاستثمارية، وتوعوية موجهة للعامة لرفع الوعي، إضافة إلى الورش المخصصة للممارسين الصحيين حول المستجدات العلمية والبحثية، إضافة إلى الورش الموجهة لشريحة معينة، التي يتم تنظيمها غالبا مع جهة أخرى.

وناقشت الورش التعريف بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الذي صدر مطلع هذا العام، إضافة إلى شرح الاستراتيجية الوطنية للحلال، وضوابط واشتراطات استيراد العسل ومنتجات النحل، وإرشادات التعامل السليم مع الغذاء المخصص، وأهمية الغذاء الصحي والحصص الغذائية، وسلامة الأغذية.

وتتعاون الهيئة في تنظيم ورش العمل المتخصصة مع عدد من الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة.