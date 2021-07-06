شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول لبرامج البكالوريوس المسائي بتقنية الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية للبنين بمنطقة الباحة فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام المقبل 1443 هـ، في الهندسة التقنية بقسم الحاسب الآلي في تخصص دعم أنظمة الشبكات، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأوضح عميد الكلية عبدالله خليف أن فترة القبول ستبدأ الكترونيا اليوم وحتى الساعة 12 ظهرا من السبت المقبل 1442/11/30 على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين الثلاثاء 3 / 12 / 1442هـ لمدة يومين، فيما ستتم إجراءات القبول النهائية بتاريخ 16 ذي الحجة المقبل وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، مبينا أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة.



كانت هذه تفاصيل خبر فتح القبول لبرامج البكالوريوس المسائي بتقنية الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.