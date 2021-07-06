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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة فيصل الصباح

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- بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، في وفاة الشيخ فيصل الصباح رحمه الله.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل الصباح رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ فيصل الصباح رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ، ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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