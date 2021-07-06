شكرا لقرائتكم خبر «المدينة الاقتصادية».. سيمفونية من الاستجمام والرفاهية في «صيف السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حين تشعر بأنك مثقل بالروتين وفي حاجة ماسة للتغيير، فما عليك إلا الحصول على بعض الراحة والاسترخاء والاستجمام، والتوجه إلى إحدى وجهات برنامج «صيف السعودية 2021» الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتحديدا صوب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تتلألأ في شموخ على شاطئ البحر الأحمر، وتتحول رمالها البيضاء المتماهية مع الصحراء إلى مشاريع صناعية ومنتجعات سياحية وأماكن ترفيهية، ومساحات شاسعة من المساحات الخضراء والرفاهية والبهاء، لتشكل فعليا مدينة عصرية عالمية متكاملة.

تقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على بعد 100 كلم شمال جدة، بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، وتتميز بكونها مدينة حديثة ووجهة سياحية فريدة من نوعها، وعلى الرغم من أن هدف إنشائها كان لجذب شركات الأعمال العالمية، إلا أن الترفيه يعد اليوم أحد العوامل الجاذبة لها، فتقام على أرضها على سبيل المثال المنافسات الدولية على أرض نادي الجولف رويال غرينز، وهو أحد أشهر ملاعب الجولف في الشرق الأوسط، إضافة إلى إنشاء حلبة لسباق السيارات في منطقة لاغونا الترفيهية.

ويفضل الزائرون واجهتها البحرية الواسعة، حيث يتميز الطقس الصحراوي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمعدل حرارة يبلغ 28 درجة مئوية، ويمكن هناك قضاء وقت ممتع على ممشى الشاطئ، أو قيادة الدراجات بجانب شاطئ يام ذي الرمال الناعمة، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الرياضات المائية.

وهناك تجربة فريدة من نوعها لمحبي اليخوت، حيث تتوفر في نادي اليخوت صالة فاخرة و»قاعة» ساحرة ذات طراز متماش مع الرونق البحري، وتقدم المارينا نطاقا واسعا من النشاطات وخدمات الضيافة في رحاب الفندق المجاور «فندق البيلسان»، والمطاعم القريبة، حتى أصبحت واحدة من أهم نقاط التقاء محبي اليخوت في البحر الأحمر..

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

