شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 1.2 مليون قرص إمفيتامين و241 كجم حشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية وتبوك محاولات تهريب مليون و248 ألفا و481 قرص إمفيتامين، و241 كجم حشيش.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، في بيان أمس أنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، تمكنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدر، وفي قطاع الخفجي أحبطت الدوريات البحرية محاولة تهريب حشيش، وأقراص إمفيتامين.

كما تمكنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين.

وبين أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها.

الكميات المضبوطة:

495,481 قرص إمفيتامين في رأس تنورة

419,000 قرص إمفيتامين في الخفجي

241 كجم حشيش في الخفجي

334.000 قرص إمفيتامين في تبوك