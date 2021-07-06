ضبط 56 كجم حشيش بحوزة مخالفين في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الدوريات الأمنية بمنطقة عسير 56 كجم من مادة الحشيش وقبضت على المتورطين فيها وهم مخالفون من الجنسية الإثيوبية.

وأفاد مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، في بيانه أمس بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت من ضبط 56 كجم من مادة الحشيش.

وأوضح أن الكمية المضبوطة كانت نتيجة عمليتين أمنيتين تمكنت من خلالهما دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من ضبط الكميات المهربة والقبض على المتورطين فيها، وهم مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.