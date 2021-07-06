تنظيم جهود خطط تطوير مجلس تنمية مكة السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا بحضور وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق الأمير سعود بن نهار وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الفيصل خلال الاجتماع أن محافظات المنطقة ‏تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي مما يساعد على المضي قدما في ‏تنميتها سياحيا وتطويرها.

واطلع على أهداف مجلس التنمية السياحي والذي يعمل على تطوير قطاع السياحة، وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط تطويره، إلى جانب تنظيم الجهود المتعلقة بالمبادرات ومتابعة تنفيذها، كذلك رفع مستوى الوعي العام بأهمية تنمية السياحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع السياحي، والمساهمة الفاعلة في توفير التسهيلات اللازمة.

ويعمل المجلس على تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي.

إلى ذلك، يضع أمير المنطقة اليوم حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، كما يطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.

ويعد مشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار (كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟).

ويحقق الوقف أهدافه من خلال دعم وتعزيز الموارد المالية الذاتية لمبادرات اللغة العربية (لغة القرآن الكريم)، وأنشطة البحث العلمي التطبيقية لتطوير الواقع اللغوي وتعزز معالجة الحلول والمشكلات التي تواجه اللغة العربية، إضافة إلى دعم العلاقة بين الجامعة والمؤسسات ذات العلاقة بخدمة اللغة العربية وقضاياها، والمبدعين والموهوبين في علوم اللغة العربية ورعايتهم وتقديم المنح الدراسية لهم، وبرامج التدريب والتأهيل في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم، واستثمار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها في خدمة اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي الرقمي.

وسيشهد الحفل الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والبنك الأهلي السعودي الذي اختارته الجامعة لإدارة الصندوق الوقفي.

وقف لغة القرآن الكريم:

