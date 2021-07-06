86 عملا أدبيا تتنافس على جائزة الثبيتي للإبداع

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ونوه رئيس النادي عطا الله الجعيد إلى دور الجائزة في رفع مستوى وتيرة الحراك الثقافي والأدبي ليس في المملكة فقط بل على مستوى الوطن العربي كاملا، حيث وصلت إلى النادي أكثر من 86 مشاركة مختلفة ما بين الديوان الشعري والنص المسرحي من مختلف الأقطار العربية التي كانت على قدر كبير من المنافسة من حيث القدرة الإبداعية للأسماء المتقدمة للفوز بالجائزة.
وأوضح أن النادي سيعلن أسماء الفائزين في فروع الجائزة بعد انتهاء مرحلة تحكيم الأعمال المشاركة وترشيح الشاعر الفائز بجائزة التجربة الشعرية في حفل خاص بهذه المناسبة.
ووجه الجعيد شكره وتقديره لأمانة الجائزة ممثلة في أمينها الدكتور سعيد السريحي وكافة أعضاء الأمانة الذين بذلوا جهودا واضحة من خلال الاجتماعات والعمل الدؤوب طوال الفترة الماضية.
فروع الجائزة:
النص المسرحي.
50 ألف ريال قيمتها.
54 مشاركة عدد المشاركات
التجربة الشعرية
100 ألف ريال قيمتها تمنح لشاعر عربي.
الديوان الشعري وقيمتها 50 ألف ريال تمنح لصاحب الديوان الفائز.
32 ديوانا شعريا عدد الدواوين المشاركة من مختلف الأقطار العربية.
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