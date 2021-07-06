السعودية | السعودية: في يوم عرفة الكعبة المشرفة تكتسي كسوتها الجديدة

شكرا لقرائتكم السعودية: في يوم عرفة الكعبة المشرفة تكتسي كسوتها الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عبدالحميد المالكي، أن صباح يوم عرفة "التاسع من شهر ذي الحجة" سيشهد تبديل ثوب الكعبة المشرفة وإلباسها كسوتها الجديدة.

وأبان أن الوكالة قامت برفع ثوب الكعبة المشرفة ما يقرب من ثلاثة أمتار، ووضع قطعة قماش أبيض على الجزء المرفوع للحفاظ على كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة السنوية.

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وقال: "في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، يتم التسليم الرمزي لكسوة الكعبة المشرفة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أو من ينيبه لسادني الكعبة المشرفة، حيث يتسلم قطعة من حزام الكعبة المشرفة، وكذلك مفاتيح الكعبة المشرفة بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

وأكد أن جميع هذه الأنشطة تلقى متابعة وتغطية إعلامية من جميع المسلمين في شتّى أنحاء العالم، ليشاهدوا الجهود الكبيرة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة للكعبة المشرفة وكسوتها والحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأفاد المالكي أنه تتم صيانة ونظافة كسوة الكعبة المشرفة على مدار الـ 24 ساعة داخل المسجد الحرام، لتظهر بأجمل حلية على مدار العام.



فيما يقوم فريق الفحص والمعاينة التابع للمجمع بعد تجميع الثوب، المكون من 56 قطعة، مقسمة إلى 16قطعة للحزام، و8 قطع تحت الحزام، و25 قنديلا، و3 قطع صمدية، و3 قطع عرق، وقطعة للمرزاب، بمعاينته والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية والذي يحيط بأعلى الكعبة، والتأكد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المرزاب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكون من خمس قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرف.