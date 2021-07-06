محمد بن مسعود - الدمام - إصابة 4 آخرين في الحادث قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد. وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال". انفجار بمحطة وقود يودي بحياة 3 إيرانيين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-06 قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد. وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال". 06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 07:20 PM إصابة 4 آخرين في الحادث إصابة 4 آخرين في الحادث قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد. وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال". ، انفجار بمحطة وقود يودي بحياة 3 إيرانيين ،

المصدر : الخليج 365

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