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قال قائد قاعدة باغرام الأفغانية الجديد، إن القوات الأمريكية غادرت القاعدة الليلة الفائتة، من دون أن تبلغ الجانب الأفغاني، طبقاً لـ"بي بي سي".
وصرح الجنرال عبدالله كوهستاني، بأن القوات الأمريكية غادرت قاعدة باغرام في الساعة الثالثة من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وعرف الجيش الأفغاني بذلك في وقت لاحق.
وتحوي القاعدة العسكرية سجناً تفيد التقارير أن فيه 5 آلاف سجين من طالبان التي تتقدم بسرعة في الأراضي الأفغانية، منذ بدء الجيش الأمريكي عملية الانسحاب.
وقال الجنرال كوهستاني الاثنين إن القوات الأفغانية تتوقع هجوماً لطالبان على باغرام.
قائد قاعدة باغرام: القوات الأمريكية غادرت القاعدة دون إبلاغ الجانب الأفغانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-06
قال قائد قاعدة باغرام الأفغانية الجديد، إن القوات الأمريكية غادرت القاعدة الليلة الفائتة، من دون أن تبلغ الجانب الأفغاني، طبقاً لـ"بي بي سي".
وصرح الجنرال عبدالله كوهستاني، بأن القوات الأمريكية غادرت قاعدة باغرام في الساعة الثالثة من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وعرف الجيش الأفغاني بذلك في وقت لاحق.
وتحوي القاعدة العسكرية سجناً تفيد التقارير أن فيه 5 آلاف سجين من طالبان التي تتقدم بسرعة في الأراضي الأفغانية، منذ بدء الجيش الأمريكي عملية الانسحاب.
وقال الجنرال كوهستاني الاثنين إن القوات الأفغانية تتوقع هجوماً لطالبان على باغرام.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
06:36 PM
تحوي 5 آلاف سجين من طالبان
قال قائد قاعدة باغرام الأفغانية الجديد، إن القوات الأمريكية غادرت القاعدة الليلة الفائتة، من دون أن تبلغ الجانب الأفغاني، طبقاً لـ"بي بي سي".
وصرح الجنرال عبدالله كوهستاني، بأن القوات الأمريكية غادرت قاعدة باغرام في الساعة الثالثة من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وعرف الجيش الأفغاني بذلك في وقت لاحق.
وتحوي القاعدة العسكرية سجناً تفيد التقارير أن فيه 5 آلاف سجين من طالبان التي تتقدم بسرعة في الأراضي الأفغانية، منذ بدء الجيش الأمريكي عملية الانسحاب.
وقال الجنرال كوهستاني الاثنين إن القوات الأفغانية تتوقع هجوماً لطالبان على باغرام.
، قائد قاعدة باغرام: القوات الأمريكية غادرت القاعدة دون إبلاغ الجانب الأفغاني ،
المصدر : الخليج 365
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