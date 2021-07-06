، المنتخب السعودي يُتوَّج بكأس العرب تحت 20 عامًا ،

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تُوّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره منتخب الجزائر 2/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبَين على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.
هدفا المنتخب السعودي جاءا عن طريق مصعب الجوير ومحمد بكر عند الدقيقتَيْن (الـ2، والـ77)، فيما أحرز هدف الجزائر عادل بولبينه 53.
المنتخب السعودي كأس العرب
المنتخب السعودي يُتوَّج بكأس العرب تحت 20 عامًاأحمد سرور الخليج 365 2021-07-06
تُوّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره منتخب الجزائر 2/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبَين على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.
هدفا المنتخب السعودي جاءا عن طريق مصعب الجوير ومحمد بكر عند الدقيقتَيْن (الـ2، والـ77)، فيما أحرز هدف الجزائر عادل بولبينه 53.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
08:16 PM
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
08:36 PM
كسب الجزائر في النهائي 2/1
تُوّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره منتخب الجزائر 2/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبَين على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.
هدفا المنتخب السعودي جاءا عن طريق مصعب الجوير ومحمد بكر عند الدقيقتَيْن (الـ2، والـ77)، فيما أحرز هدف الجزائر عادل بولبينه 53.
، المنتخب السعودي يُتوَّج بكأس العرب تحت 20 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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