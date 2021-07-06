، "الفيصلي" يتعاقد مع "ياسين برناوي" لثلاثة مواسم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الأيمن ياسين برناوي، لمدة ثلاثة مواسم قادماً من التعاون بعد اجتيازه الفحوص الطبية.
وقال الفيصلي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إدارة النادي ممثلة بالرئيس التنفيذي الأستاذ مساعد بن إبراهيم المويس تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب ياسين برناوي بعقد يمتد لثلاث مواسم، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية لدى الراعي الطبي".
وكانت إدارة التعاون قد وقعت مخالصة مالية مع ياسين برناوي يوم الأحد الماضي، حيث خاض مع التعاون الموسم الماضي 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم يسهم بأي هدف.
وسبق للاعب (صاحب 28 عاماً) أن مثل نادي الفيصلي في موسم 2014-2015، ثم انتقل لنادي القادسية وبعدها أعير إلى الاتحاد في يناير 2019 وانتقل منه إلى نادي التعاون.
"الفيصلي" يتعاقد مع "ياسين برناوي" لثلاثة مواسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-06
أعلن النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الأيمن ياسين برناوي، لمدة ثلاثة مواسم قادماً من التعاون بعد اجتيازه الفحوص الطبية.
وقال الفيصلي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إدارة النادي ممثلة بالرئيس التنفيذي الأستاذ مساعد بن إبراهيم المويس تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب ياسين برناوي بعقد يمتد لثلاث مواسم، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية لدى الراعي الطبي".
وكانت إدارة التعاون قد وقعت مخالصة مالية مع ياسين برناوي يوم الأحد الماضي، حيث خاض مع التعاون الموسم الماضي 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم يسهم بأي هدف.
وسبق للاعب (صاحب 28 عاماً) أن مثل نادي الفيصلي في موسم 2014-2015، ثم انتقل لنادي القادسية وبعدها أعير إلى الاتحاد في يناير 2019 وانتقل منه إلى نادي التعاون.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:42 PM
قادماً من "التعاون"
أعلن النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الأيمن ياسين برناوي، لمدة ثلاثة مواسم قادماً من التعاون بعد اجتيازه الفحوص الطبية.
وقال الفيصلي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إدارة النادي ممثلة بالرئيس التنفيذي الأستاذ مساعد بن إبراهيم المويس تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب ياسين برناوي بعقد يمتد لثلاث مواسم، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية لدى الراعي الطبي".
وكانت إدارة التعاون قد وقعت مخالصة مالية مع ياسين برناوي يوم الأحد الماضي، حيث خاض مع التعاون الموسم الماضي 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم يسهم بأي هدف.
وسبق للاعب (صاحب 28 عاماً) أن مثل نادي الفيصلي في موسم 2014-2015، ثم انتقل لنادي القادسية وبعدها أعير إلى الاتحاد في يناير 2019 وانتقل منه إلى نادي التعاون.
، "الفيصلي" يتعاقد مع "ياسين برناوي" لثلاثة مواسم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الفيصلي" يتعاقد مع "ياسين برناوي" لثلاثة مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.