شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يكرم المعلمة رحاب المطيري في مكتبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم المعلمة رحاب المطيري.

ويأتي ذلك التكريم بعد حصولها على الدرجة الكاملة في اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية بنسبة 100٪ في تخصص علوم الحاسب الآلي.

وهنأ أمير القصيم، المعلمة رحاب المطيري بهذا الإنجاز، الذي ينعكس إيجابًا على منظومة التعليم, حاثًا على مواصلة الجهد لجميع منسوبي التعليم بالمنطقة، وتحقيق مثل هذه النسب بهمة عالية ومثابرة وتميز.