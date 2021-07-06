شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة أسرية : لابد من إدراج آلية التعامل مع مواقع التواصل بمواد التعليم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المستشارة الأسرية والتربوية، الهنوف الحقيل، إنه إلى الآن لم يتم إدراج توضيحات بآلية تعامل الأطفال مع وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطره في مواد التعليم.

وشددت على ضرورة أن يتم دمج هذه التوضحيات مع مواد وزارة التعليم، وذلك بحسب حديثها في قناة "الإخبارية".

وأضافت أن بعض الآباء والأمهات يفتقرون لثقافة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يجب توعيتهم بها حتى يتمكنوا من وقاية ابنائهم من مخاطر هذه المواقع.