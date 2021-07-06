فيديو يوثق لحظات غسل وتعقيم سطح الكعبة المشرفة

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو، لحظات غسل وتعقيم سطح الكعبة المشرفة، وذلك استعدادًا لموسم الحج؛ حيث أظهر مقطع فيديو لحظة تنظيف سطح الكعبة باستخدام الآليات والتقنيات الحديثة ذات الجودة العالية، كما جرى تنظيف حامل ثوب الكعبة، ورش السطح بماء ورد قبل أن يتم مسحه وتجفيفه.

المشاركون في رفع ثوب الكعبة: «شرف عظيم لنا»

وكان المشاركون في أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة، قد أكدوا أنّ خدمة بيت الله شرف عظيم لا يعادله شرف، وذلك خلال مشاركتهم في رفع الثوب، وفق ما جرت عليه العادة السنوية والتي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادًا لاستقبال موسم حج عام 1442هـ.

وشارك في أعمال رفع الثوب (40) فنيًّا بجانب عدد من مختصي الجودة والصحة والمشرفين والمراقبين، ورجال الأمن والسلامة، تحدث منهم عن الدور الذي يقوم به، والواجبات المنوطة به، رئيس قسم النسيج الآلي سلمان اللقماني والذي يعمل في مجال صناعة ثوب كسوة الكعبة المشرفة لأكثر من (40) عامًا حصل خلالها على عدة دورات في مجال عمله.

اقرأ أيضًا:

مقطع فيديو يوثق لحظة تطييب «الكعبة المشرفة» بأجود أنواع البخور